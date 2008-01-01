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Деревянные окна со стеклопакетом

Компания "СВ Окна" предлагает купить деревянные окна со стеклопакетом на заказ по низким ценам в Москве. Мы являемся производителем, поэтому готовы предложить вам одни из самых привлекательных условий на покупку и монтаж.

Чтобы узнать размеры и цены, воспользуйтесь прайс-листом ниже или калькулятором стоимости окон онлайн. Если вы затрудняетесь с выбором или расчетом, свяжитесь с нашими специалистами по телефону +7 (495) 798-00-60 и мы поможем подобрать оптимальный вариант.

Калькулятор стоимости деревянных окон

Оформив заказ в нашей компании, вы получите:

  • Первоклассный сервис. Наша компания на рынке более 25 лет и за это время мы собрали в свою команду ведущих профессионалов в своей области.
  • Доступные цены. Окна, приобретенные в нашей компании, обойдутся вам по стоимости заметно ниже рыночной. Гарантируем!
  • Широкий спектр услуг. Вы можете оформить заказ, не выходя из дома или офиса - наш специалист подъедет к вам самостоятельно и решит все вопросы по договору. Также мы оказываем услуги по доставке и установке окон.
  • Гарантию. Мы уверены в качестве предлагаемых нами товаров и услуг, поэтому на них распространяется официальныя гарантия от 12 месяцев.

Цены

Одностворчатое окно
от 12 930 руб.
Размер: 1200 х 600 мм
  • Двухслойный клееный брус 60 х 70 мм
  • Стеклопакет 28 мм. энергосберегающий
Двухстворчатое окно
от 25 200 руб.
Размер: 1200 х 1200 мм
  • Двухслойный клееный брус 60 х 70 мм
  • Стеклопакет 28 мм. энергосберегающий
Трехстворчатое окно
от 32 020 руб.
Размер: 1200 х 1800 мм
  • Двухслойный клееный брус 60 х 70 мм
  • Стеклопакет 28 мм. энергосберегающий
Подробнее Узнать Стоимость
Одностворчатое окно
от 21 210 руб.
Размер: 1200 х 600 мм
  • трехслойный клееный
    брус 78 х 78 мм
  • Стеклопакет 40 мм. энергосберегающий
Двухстворчатое окно
от 41 600 руб.
Размер: 1200 х 1200 мм
  • трехслойный клееный
    брус 78 х 78 мм
  • Стеклопакет 40 мм. энергосберегающий
Трехстворчатое окно
от 52 840 руб.
Размер: 1200 х 1800 мм
  • трехслойный клееный
    брус 78 х 78 мм
  • Стеклопакет 40 мм. энергосберегающий
Подробнее Узнать Стоимость
Одностворчатое окно
от 26 210 руб.
Размер: 1200 х 600 мм
  • трехслойный клееный
    брус 78 х 78 мм
  • Стеклопакет 40 мм. энергосберегающий
Двустворчатое окно
от 51 250 руб.
Размер: 1200 х 1200 мм
  • трехслойный клееный
    брус 78 х 78 мм
  • Стеклопакет 40 мм. энергосберегающий
Трехстворчатое окно
от 64 340 руб.
Размер: 1200 х 1800 мм
  • трехслойный клееный
    брус 78 х 78 мм
  • Стеклопакет 40 мм. энергосберегающий
Подробнее Узнать Стоимость
Одностворчатое окно
от 36 010 руб.
Размер: 1200 х 600 мм
  • трехслойный клееный
    брус 78 х 78 мм
  • Стеклопакет 40 мм. энергосберегающий
Двустворчатое окно
от 70 350 руб.
Размер: 1200 х 1200 мм
  • трехслойный клееный
    брус 78 х 78 мм
  • Стеклопакет 40 мм. энергосберегающий
Трехстворчатое окно
от 85 940 руб.
Размер: 1200 х 1800 мм
  • трехслойный клееный
    брус 78 х 78 мм
  • Стеклопакет 40 мм. энергосберегающий
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Деревянные окна в настоящее время очень популярны. Мнение о том, что пластик надежнее сохраняет накопленное в помещении тепло – миф, который давно развенчан, в том числе благодаря нашей продукции. Сегодня они являются настоящим трендом во всем мире: красивые и практичные изделия позволяют создать в жилом или офисном помещении комфортный микроклимат.

Мастер подбора окон

Достоинства:

  • Высокие теплоизоляционные и звукопоглощающие характеристики.
  • Водонепроницаемость, огнеупорность, устойчивость к агрессивным средам.
  • Отсутствие вредных для человеческого организма токсичных выделений.
  • Способность выдерживать критически низкие и высокие температуры.
  • Большая механическая прочность, стойкость к царапинам и деформации.
  • Неприхотливость и легкость в уходе, длительный срок эксплуатации.

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Теплые взаимоотношения с клиентами, основанные на честности и доверии – кредо нашей работы, благодаря чему уровень продаж неуклонно растет. Мы гордимся, что о высоком качестве продукции и европейском сервисе заказчики рассказывают родным, друзьям, коллегам.

Основные преимущества нашего завода:

  • Собственное производство позволяет удерживать минимальные цены.
  • Используем только высококачественное сырье от проверенных поставщиков.
  • Установим однокамерные и двухкамерные стеклопакеты любого размера.
  • Недорогие изделия не сильно ударят по бюджету семьи или организации.
  • Соблюдаем минимальные сроки выполнения заказа.
  • Мастера приедут в удобное время и оперативно установят оконные конструкции.

 

Окна со стеклопакетами - завод "СВ Окна"

Производство окон из дерева сегодня крайне востребовано: в условиях загазованной атмосферы важно создать комфортную температуру в помещении, особенно где есть маленькие дети, пожилые люди. Недаром они пользуются спросом в детсадах, школах, поликлиниках. В частном секторе стеклопакеты из природного сырья не менее популярны – неповторимая фактура позволяет создать уютную обстановку дома. Мы отвечаем за качество продукции, обеспечим герметичную установку, предоставим гарантию на выполненные работы.

В нашем штате только квалифицированные специалисты с большим опытом, постоянно совершенствующие знания и навыки. У нас очень большой выбор как конструктивных или стилистических решений, так и вариантов комплектации фурнитурой. В нашем арсенале полный перечень сопутствующих услуг, которые полностью избавят Вас от каких-либо проблем с заменой старого остекления дома или квартиры:

  • замер и подготовка чертежей, доставка готовой продукции по адресу,
  • демонтаж и вывоз старых рам,
  • установка новых окон с последующей регулировкой.

Помимо самих окон, у нас можно отдельно купить деревянные или пластиковые подоконники, отливы, откосы, гребенки, противомоскитные сетки и многое другое.

Надежные и изящные окна, изготовленные и установленные опытными мастерами, безупречно прослужат не один десяток лет!