Деревянные окна со стеклопакетом
Компания "СВ Окна" предлагает купить деревянные окна со стеклопакетом на заказ по низким ценам в Москве. Мы являемся производителем, поэтому готовы предложить вам одни из самых привлекательных условий на покупку и монтаж.
Чтобы узнать размеры и цены, воспользуйтесь прайс-листом ниже или калькулятором стоимости окон онлайн. Если вы затрудняетесь с выбором или расчетом, свяжитесь с нашими специалистами по телефону +7 (495) 798-00-60 и мы поможем подобрать оптимальный вариант.
Оформив заказ в нашей компании, вы получите:
- Первоклассный сервис. Наша компания на рынке более 25 лет и за это время мы собрали в свою команду ведущих профессионалов в своей области.
- Доступные цены. Окна, приобретенные в нашей компании, обойдутся вам по стоимости заметно ниже рыночной. Гарантируем!
- Широкий спектр услуг. Вы можете оформить заказ, не выходя из дома или офиса - наш специалист подъедет к вам самостоятельно и решит все вопросы по договору. Также мы оказываем услуги по доставке и установке окон.
- Гарантию. Мы уверены в качестве предлагаемых нами товаров и услуг, поэтому на них распространяется официальныя гарантия от 12 месяцев.
Цены
- Двухслойный клееный брус 60 х 70 мм
- Стеклопакет 28 мм. энергосберегающий
- Двухслойный клееный брус 60 х 70 мм
- Стеклопакет 28 мм. энергосберегающий
- Двухслойный клееный брус 60 х 70 мм
- Стеклопакет 28 мм. энергосберегающий
- трехслойный клееный
брус 78 х 78 мм
- Стеклопакет 40 мм. энергосберегающий
- трехслойный клееный
брус 78 х 78 мм
- Стеклопакет 40 мм. энергосберегающий
- трехслойный клееный
брус 78 х 78 мм
- Стеклопакет 40 мм. энергосберегающий
- трехслойный клееный
брус 78 х 78 мм
- Стеклопакет 40 мм. энергосберегающий
- трехслойный клееный
брус 78 х 78 мм
- Стеклопакет 40 мм. энергосберегающий
- трехслойный клееный
брус 78 х 78 мм
- Стеклопакет 40 мм. энергосберегающий
- трехслойный клееный
брус 78 х 78 мм
- Стеклопакет 40 мм. энергосберегающий
- трехслойный клееный
брус 78 х 78 мм
- Стеклопакет 40 мм. энергосберегающий
- трехслойный клееный
брус 78 х 78 мм
- Стеклопакет 40 мм. энергосберегающий
Деревянные окна в настоящее время очень популярны. Мнение о том, что пластик надежнее сохраняет накопленное в помещении тепло – миф, который давно развенчан, в том числе благодаря нашей продукции. Сегодня они являются настоящим трендом во всем мире: красивые и практичные изделия позволяют создать в жилом или офисном помещении комфортный микроклимат.
Достоинства:
- Высокие теплоизоляционные и звукопоглощающие характеристики.
- Водонепроницаемость, огнеупорность, устойчивость к агрессивным средам.
- Отсутствие вредных для человеческого организма токсичных выделений.
- Способность выдерживать критически низкие и высокие температуры.
- Большая механическая прочность, стойкость к царапинам и деформации.
- Неприхотливость и легкость в уходе, длительный срок эксплуатации.
Теплые взаимоотношения с клиентами, основанные на честности и доверии – кредо нашей работы, благодаря чему уровень продаж неуклонно растет. Мы гордимся, что о высоком качестве продукции и европейском сервисе заказчики рассказывают родным, друзьям, коллегам.
Основные преимущества нашего завода:
- Собственное производство позволяет удерживать минимальные цены.
- Используем только высококачественное сырье от проверенных поставщиков.
- Установим однокамерные и двухкамерные стеклопакеты любого размера.
- Недорогие изделия не сильно ударят по бюджету семьи или организации.
- Соблюдаем минимальные сроки выполнения заказа.
- Мастера приедут в удобное время и оперативно установят оконные конструкции.
Окна со стеклопакетами - завод "СВ Окна"
Производство окон из дерева сегодня крайне востребовано: в условиях загазованной атмосферы важно создать комфортную температуру в помещении, особенно где есть маленькие дети, пожилые люди. Недаром они пользуются спросом в детсадах, школах, поликлиниках. В частном секторе стеклопакеты из природного сырья не менее популярны – неповторимая фактура позволяет создать уютную обстановку дома. Мы отвечаем за качество продукции, обеспечим герметичную установку, предоставим гарантию на выполненные работы.
В нашем штате только квалифицированные специалисты с большим опытом, постоянно совершенствующие знания и навыки. У нас очень большой выбор как конструктивных или стилистических решений, так и вариантов комплектации фурнитурой. В нашем арсенале полный перечень сопутствующих услуг, которые полностью избавят Вас от каких-либо проблем с заменой старого остекления дома или квартиры:
- замер и подготовка чертежей, доставка готовой продукции по адресу,
- демонтаж и вывоз старых рам,
- установка новых окон с последующей регулировкой.
Помимо самих окон, у нас можно отдельно купить деревянные или пластиковые подоконники, отливы, откосы, гребенки, противомоскитные сетки и многое другое.
Надежные и изящные окна, изготовленные и установленные опытными мастерами, безупречно прослужат не один десяток лет!