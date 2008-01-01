- материал: сращенная сосна
- двухслойный клееный брус 60 х 70 мм
- одно-, двух-камерный стеклопакет 28 мм
- многофункциональная фурнитура MACO (Австрия)
- деревянный водоотливной профиль
- уплотнитель «Deventer» (Германия) два контура
- неокрашенные или лаки Renner (Италия)
- материал: ангарская сосна
- трехслойный клееный брус 78 х 78 мм
- двухкамерный стеклопакет 40 мм
- многофункциональная фурнитура MACO (Австрия)
- нижний водоотливной профиль из алюминия
- уплотнитель «Deventer» (Германия) два контура
- лаки Renner (Италия)
- материал: сибирская лиственница
- трехслойный клееный брус 78 х 78 мм
- двухкамерный стеклопакет 40 мм
- многофункциональная фурнитура MACO (Австрия)
- нижний водоотливной профиль из алюминия
- уплотнитель «Deventer» (Германия) два контура
- лаки Renner (Италия)
- материал: цельноламельный дуб
- трехслойный клееный брус 78 х 78 мм
- двухкамерный стеклопакет 40 мм
- многофункциональная фурнитура MACO (Австрия)
- нижний водоотливной профиль из алюминия
- уплотнитель «Deventer» (Германия) два контура
- лаки Renner (Италия), патинирование , браширование
- материал: сосна, лиственница, дуб
- трехслойный клееный брус 78 х 78 мм
- двухкамерный стеклопакет 40 мм.
- многофункциональная фурнитура MACO (Австрия)
- нижний водоотливной профиль из алюминия
- уплотнитель «Deventer» (Германия) два контура
- лаки Renner (Италия)
Деревянные окна от производителя
На сайте нашей компании вы можете купить деревянные окна от производителя по низкой цене. Уже более 25 лет наш завод "СВ Окна" производит продукцию европейского качества различных типов, размеров и конфигураций, а также занимается ее установкой в Москве и Подмосковье.
Огромный опыт, высокотехнологичное производство, классные специалисты, качественные материалы – все это позволяет нам выполнять работу любой сложности на высоком уровне в сжатые сроки.
Монтаж производится специалистами нашей компании, имеющими большой опыт работы, что гарантирует вам правильную установку и долгий период службы окон. На всю продукцию предоставляется гарантия.
Цены
- Двухслойный клееный брус 60 х 70 мм
- Стеклопакет 28 мм. энергосберегающий
- Двухслойный клееный брус 60 х 70 мм
- Стеклопакет 28 мм. энергосберегающий
- Двухслойный клееный брус 60 х 70 мм
- Стеклопакет 28 мм. энергосберегающий
- трехслойный клееный
брус 78 х 78 мм
- Стеклопакет 40 мм. энергосберегающий
- трехслойный клееный
брус 78 х 78 мм
- Стеклопакет 40 мм. энергосберегающий
- трехслойный клееный
брус 78 х 78 мм
- Стеклопакет 40 мм. энергосберегающий
- трехслойный клееный
брус 78 х 78 мм
- Стеклопакет 40 мм. энергосберегающий
- трехслойный клееный
брус 78 х 78 мм
- Стеклопакет 40 мм. энергосберегающий
- трехслойный клееный
брус 78 х 78 мм
- Стеклопакет 40 мм. энергосберегающий
- трехслойный клееный
брус 78 х 78 мм
- Стеклопакет 40 мм. энергосберегающий
- трехслойный клееный
брус 78 х 78 мм
- Стеклопакет 40 мм. энергосберегающий
- трехслойный клееный
брус 78 х 78 мм
- Стеклопакет 40 мм. энергосберегающий
Производим окна с 1994 г.
Более 30% обращений клиентов по рекомендации
Срок изготовления от 5 дней
- Большой выбор и высокое качество, подтвержденное наличием сертификатов;
- Производство, оснащенное современным оборудованием;
- Используем материалы и фурнитуру ведущих зарубежных и отечественных брендов;
- Консультации, выезд замерщика в удобное время с образцами;
- Оформление договора и предоставление гарантии на срок от 24 до 36 месяцев;
- Дополнительные услуги: доставка, демонтаж, вывоз старых конструкций и установка новых.
Теперь вы можете заказать деревянные окна прямо из дома или офиса!
Как купить окна быстро и выгодно?
Чтобы оформить заказ на производство или приобрести готовые изделия, вам нужно позвонить нам или заказать обратный звонок, написать или подъехать в наш офис. В процессе общения с менеджером обсуждаются все детали сотрудничества, и уточняется время выезда замерщика.
Вы также можете воспользоваться услугой Мобильный офис, и тогда для оформления договора вам даже не придется выходить из дома!
Звоните, пишите, приезжайте! Гарантируем качество, индивидуальный подход и высокий уровень обслуживания!
Телефон: +7 (495) 798-00-60 E-mail: svwin@ya.ru