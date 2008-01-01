Деревянные окна от производителя

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Деревянные окна ОСВ Евроокна из
сосны Евроокна из лиственницы Евроокна из
дуба Дерево-

алюминиевые окна
Деревянные окна ОСВ
Рекомендуется к использованию в загородных домах
  • материал: сращенная сосна
  • двухслойный клееный брус 60 х 70 мм
  • одно-, двух-камерный стеклопакет 28 мм
  • многофункциональная фурнитура MACO (Австрия)
  • деревянный водоотливной профиль
  • уплотнитель «Deventer» (Германия) два контура
  • неокрашенные или лаки Renner (Италия)
Срок изготовления 20 дней
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Евроокна из сосны
Применение: квартира, коттедж, загородный дом
  • материал: ангарская сосна
  • трехслойный клееный брус 78 х 78 мм
  • двухкамерный стеклопакет 40 мм
  • многофункциональная фурнитура MACO (Австрия)
  • нижний водоотливной профиль из алюминия
  • уплотнитель «Deventer» (Германия) два контура
  • лаки Renner (Италия)
Срок изготовления 30-40 дней
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Евроокна из лиственницы
Применение: квартира, коттедж, загородный дом, баня, бассейн
  • материал: сибирская лиственница
  • трехслойный клееный брус 78 х 78 мм
  • двухкамерный стеклопакет 40 мм
  • многофункциональная фурнитура MACO (Австрия)
  • нижний водоотливной профиль из алюминия
  • уплотнитель «Deventer» (Германия) два контура
  • лаки Renner (Италия)
Срок изготовления 30-40 дней
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Евроокна из дуба
Применение: квартира, коттедж, загородный дом
  • материал: цельноламельный дуб
  • трехслойный клееный брус 78 х 78 мм
  • двухкамерный стеклопакет 40 мм
  • многофункциональная фурнитура MACO (Австрия)
  • нижний водоотливной профиль из алюминия
  • уплотнитель «Deventer» (Германия) два контура
  • лаки Renner (Италия), патинирование , браширование
Срок изготовления 40 дней
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Дерево-алюминиевые окна
Применение: офис, квартира, коттедж, зимний сад
  • материал: сосна, лиственница, дуб
  • трехслойный клееный брус 78 х 78 мм
  • двухкамерный стеклопакет 40 мм.
  • многофункциональная фурнитура MACO (Австрия)
  • нижний водоотливной профиль из алюминия
  • уплотнитель «Deventer» (Германия) два контура
  • лаки Renner (Италия)
Срок изготовления 40-50 дней
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Деревянные окна от производителя

На сайте нашей компании вы можете купить деревянные окна от производителя по низкой цене. Уже более 25 лет наш завод "СВ Окна" производит продукцию европейского качества различных типов, размеров и конфигураций, а также занимается ее установкой в Москве и Подмосковье.

Огромный опыт, высокотехнологичное производство, классные специалисты, качественные материалы – все это позволяет нам выполнять работу любой сложности на высоком уровне в сжатые сроки.

Монтаж производится специалистами нашей компании, имеющими большой опыт работы, что гарантирует вам правильную установку и долгий период службы окон. На всю продукцию предоставляется гарантия.

Цены

Одностворчатое окно
от 8 400 руб.
Размер: 1200 х 600 мм
  • Двухслойный клееный брус 60 х 70 мм
  • Стеклопакет 28 мм. энергосберегающий
Двухстворчатое окно
от 16 300 руб.
Размер: 1200 х 1200 мм
  • Двухслойный клееный брус 60 х 70 мм
  • Стеклопакет 28 мм. энергосберегающий
Трехстворчатое окно
от 21 100 руб.
Размер: 1200 х 1800 мм
  • Двухслойный клееный брус 60 х 70 мм
  • Стеклопакет 28 мм. энергосберегающий
Подробнее Узнать Стоимость
Одностворчатое окно
от 13 100 руб.
Размер: 1200 х 600 мм
  • трехслойный клееный
    брус 78 х 78 мм
  • Стеклопакет 40 мм. энергосберегающий
Двухстворчатое окно
от 25 700 руб.
Размер: 1200 х 1200 мм
  • трехслойный клееный
    брус 78 х 78 мм
  • Стеклопакет 40 мм. энергосберегающий
Трехстворчатое окно
от 32 900 руб.
Размер: 1200 х 1800 мм
  • трехслойный клееный
    брус 78 х 78 мм
  • Стеклопакет 40 мм. энергосберегающий
Подробнее Узнать Стоимость
Одностворчатое окно
от 16 500 руб.
Размер: 1200 х 600 мм
  • трехслойный клееный
    брус 78 х 78 мм
  • Стеклопакет 40 мм. энергосберегающий
Двустворчатое окно
от 32 300 руб.
Размер: 1200 х 1200 мм
  • трехслойный клееный
    брус 78 х 78 мм
  • Стеклопакет 40 мм. энергосберегающий
Трехстворчатое окно
от 41 000 руб.
Размер: 1200 х 1800 мм
  • трехслойный клееный
    брус 78 х 78 мм
  • Стеклопакет 40 мм. энергосберегающий
Подробнее Узнать Стоимость
Одностворчатое окно
от 25 300 руб.
Размер: 1200 х 600 мм
  • трехслойный клееный
    брус 78 х 78 мм
  • Стеклопакет 40 мм. энергосберегающий
Двустворчатое окно
от 49 500 руб.
Размер: 1200 х 1200 мм
  • трехслойный клееный
    брус 78 х 78 мм
  • Стеклопакет 40 мм. энергосберегающий
Трехстворчатое окно
от 60 300 руб.
Размер: 1200 х 1800 мм
  • трехслойный клееный
    брус 78 х 78 мм
  • Стеклопакет 40 мм. энергосберегающий
Подробнее Узнать Стоимость

 

Онлайн расчет стоимости заказа

Система контроля качества на каждом этапе

Монтаж по европейской системе

Почему вам стоит заказать именно у нас:

Производим окна с 1994 г.

Более 30% обращений клиентов по рекомендации

Срок изготовления от 5 дней

 

  1. Большой выбор и высокое качество, подтвержденное наличием сертификатов;
  2. Производство, оснащенное современным оборудованием;
  3. Используем материалы и фурнитуру ведущих зарубежных и отечественных брендов;
  4. Консультации, выезд замерщика в удобное время с образцами;
  5. Оформление договора и предоставление гарантии на срок от 24 до 36 месяцев;
  6. Дополнительные услуги: доставка, демонтаж, вывоз старых конструкций и установка новых.

Теперь вы можете заказать деревянные окна прямо из дома или офиса!

Как купить окна быстро и выгодно?

Чтобы оформить заказ на производство или приобрести готовые изделия, вам нужно позвонить нам или заказать обратный звонок, написать или подъехать в наш офис. В процессе общения с менеджером обсуждаются все детали сотрудничества, и уточняется время выезда замерщика.

Вы также можете воспользоваться услугой Мобильный офис, и тогда для оформления договора вам даже не придется выходить из дома!

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Звоните, пишите, приезжайте! Гарантируем качество, индивидуальный подход и высокий уровень обслуживания!

Телефон: +7 (495) 798-00-60 E-mail: